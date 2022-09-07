Соседов заявил, что Лобода на 90% обязана Крапивиной за популярность в РФ

По его мнению, именно Крапивина обеспечила артистке подходящий репертуар, яркие костюмы, музыкантов и так далее. К ее заслугам он отнес и создание речитативов в композициях. До встречи с продюсером у Лободы «ничего не было», заверил комментатор.





По версии Сергея Соседова, Крапивина рассталась с Лободой потому, что артистка дошла до пика в своем творческом развитии и не могла дальше развиваться.





Ранее Светлана Лобода в одном интервью назвала себя первой артисткой в РФ. С нею не согласился дрессировщик Эдгард Запашный, устроивший опрос на эту тему в телеграм-канале. По итогам голосования первую строчку занял Григорий Лепс, а украинская певица осталась на последнем месте.





Фото: скриншот / YouTube