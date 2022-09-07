Комедия «Елки 9» появится в кинотеатрах 1 декабря

Прокатом фильма новогодней франшизы займется компания «Вольга». Об этом сообщила «РГ».





Новые «Елки», как и предыдущие картины цикла, сняты в форме альманаха. Всего в девятой части будет представлено четыре новеллы. Создатели оставили в секрете детали сюжета, а также полный актерский состав.





На сегодня известно, что в главных ролях снялись Евгений Кулик, Виктория Агалакова и Федор Добронравов. Также в касте — Григорий Калинин, Елена Захарова, Михаил Орлов, Ростислав Бершауэр. Авторы обещали удивить зрителей появлением любимых звезд, а также неожиданными камео.





Фильм сняли Александра Лупашко («Елки 8») и Сергей Наумов («Два»). Евгений Кулик выступил сценаристом, креативным продюсером и исполнителем одной из главных ролей. Над сценарием также работал Дмитрий Балуев.





Предыдущий фильм франшизы стал самым непопулярным у зрителей. Его рейтинг на «Кинопоиске» на основе 19,5 тысячи оценок составляет 3,2. Для сравнения: пятые «Ёлки», ранее считавшиеся самыми провальными во франшизе, оценивают на 4,8 на основе 63 тысяч отзывов.





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