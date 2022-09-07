Вупи Голдберг отправила недовольных темнокожими хоббитами искать работу

Актриса напомнила критикам о том, что сериалы «Властелин колец: Кольца власти» и «Дом дракона» рассказывают о вымышленном мире, в котором возможно все. Ее слова прозвучали в эфире The View.





Обладательница «Оскара», Grammy, Emmy и «Тони» подчеркнула, что эльфы, гномы и другие персонажи — «не настоящие».

«Нет ни драконов, ни хоббитов — вы знаете об этом! И вы говорите мне, что темнокожие люди не могут быть вымышленными?<...> Что с вами не так?» — отметила артистка.



Она привела в пример новую Ариель, которую сыграет темнокожая Холли Бейли. Голдберг с иронией подчеркнула, что знакома со «многими сообществами русалок» — фиолетовых, розовых, черных, латиноамериканских. Это возможно потому, что фэнтези представляет «лучший мир, который мы хотим видеть».



«Так что все, у кого есть проблемы с темнокожими хоббитами, ищите работу! Идите и найдите себя, поскольку вы концентрируетесь на неправильных вещах», — резюмировала она.

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