Музей истории религии в Петербурге открыл выставку о развитии египтологии в России

Экспозиция познакомит посетителей с работами столпов отечественной египтологии, среди которых Юрий Перепелкин и Милица Матье.





«На выставке представлены столпы нашей египтологии — это и Перепелкин с его исследованиями реформы Эхнатона, это и Матье, которая известна прежде всего своими работами по искусству Древнего Египта. Она очень серьезно занималась египетскими текстами, внесла большой вклад в расшифровку текстов пирамид. У нас представлена одна из ее работ — проект макета египетских пирамид — оригинальный машинописный текст 1937 года», — сказала Брук.





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