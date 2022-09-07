Музей истории религии в Петербурге открыл выставку о развитии египтологии в России

07.09.2022

Музей истории религии в Петербурге открыл выставку о развитии египтологии в России

Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку «Египтология в России. К 200-летию рождения науки о Египте». Об этом сообщила ТАСС куратор выставки Елизавета Брук.

Экспозиция познакомит посетителей с работами столпов отечественной египтологии, среди которых Юрий Перепелкин и Милица Матье.

«На выставке представлены столпы нашей египтологии — это и Перепелкин с его исследованиями реформы Эхнатона, это и Матье, которая известна прежде всего своими работами по искусству Древнего Египта. Она очень серьезно занималась египетскими текстами, внесла большой вклад в расшифровку текстов пирамид. У нас представлена одна из ее работ — проект макета египетских пирамид — оригинальный машинописный текст 1937 года», — сказала Брук.

Фото: Pixabay