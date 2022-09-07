Театр «Шалом» в Москве показал премьеру спектакля «Полная иллюминация»

«Роман Фоера построен на переплетении трех сюжетных линий и бесконечном смещении времени. Очень хотелось сохранить эту природу, работая над спектаклем. История рассказывается из двух временных точек и смыкается в одном событии 1942 года. Мы попробовали искать разные способы взаимодействия с текстом, пытаясь создать контрапункт между поэтическим текстом прошлого и ироничным настоящего, собирая эту историю заново. В спектакле много музыки, которая рождается из пространства и является не столько музыкальным оформлением, сколько самой тканью повествования», — рассказала режиссер Галина Зальцман.





Спектакль по одноименному роману Джонатана Сафрана Фоера о Холокосте стал первой премьерой сезона в театре.





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