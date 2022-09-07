Театр «Шалом» в Москве показал премьеру спектакля «Полная иллюминация»

Исполнительница из Украины Светлана Лобода прославилась в России благодаря работе ее экс-прод...
Премьера постановки Галины Зальцман «Полная иллюминация» состоялась в театре «Шалом» в Москве, соо...
Разговаривать со зрителем в театре нужно искренне и обо всем. Такое мнение высказал художественный...
Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 73-м сезоне вернет в репертуар пьесу Михаила Бу...
Организаторы престижной литературной награды объявили короткий список номинантов 2022 года, пишет ...
Исполнительница из Украины Светлана Лобода прославилась в России благодаря работе ее экс-прод...
Премьера постановки Галины Зальцман «Полная иллюминация» состоялась в театре «Шалом» в Москве, соо...
Разговаривать со зрителем в театре нужно искренне и обо всем. Такое мнение высказал художественный...
Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 73-м сезоне вернет в репертуар пьесу Михаила Бу...
Интернет-сериал «Завод» в вертикальном формате впервые представят в рамках Недели уральского кино ...
Актриса напомнила критикам о том, что сериалы «Властелин колец: Кольца власти» и «Дом дракона» расск...
Московский театр Олега Табакова (ТОТ) намерен в следующем году представить в Херсонес...
Музыкальный критик и телеведущий выразил уверенность в том, что актриса не подходит для работы в м...
Основатель кинокомпаний «Централ партнершип» и «Марс медиа» Рубен Дишдишян и экс-гендиректор росси...
Сегодня на полях VII Восточного экономического форума в рамках Форума креативного бизнеса состояла...
Юбилейный V Международный фестиваль современного искусства Artlife fest пройдет в Центральном выст...
Московский театр «Et Cetera» под руководством народного артиста РСФСР Александра Каля...
Японский кинематографист скончался в возрасте 68 лет от длительного онкологического заболевания, с...
Депутат Госдумы прокомментировала «Подъему» планы воссоздать игру умерших актеров с помощью DеepFa...
Роликом по сериалу режиссера Александра Молочникова поделился в соцсетях онлайн-кинотеатр «Кинопоиск...
Онлайн-кинотеатр Netflix продемонстрировал дебютный ролик по военной драме, в основу которой лег сюж...
Пятерых советских актеров планируют «воскресить» с помощью технологии DeеpFakе, заявил гендиректор...
Иск группы к местным властям и правоохранителям зарегистрировал Ленинский райсуд Екатеринбурга, пе...
07.09.2022