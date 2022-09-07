На Неделе уральского кино впервые покажут вертикальный интернет-сериал «Завод»

Интернет-сериал «Завод» в вертикальном формате впервые представят в рамках Недели уральского кино ...
Актриса напомнила критикам о том, что сериалы «Властелин колец: Кольца власти» и «Дом дракона» расск...
Московский театр Олега Табакова (ТОТ) намерен в следующем году представить в Херсонес...
Музыкальный критик и телеведущий выразил уверенность в том, что актриса не подходит для работы в м...
Основатель кинокомпаний «Централ партнершип» и «Марс медиа» Рубен Дишдишян и экс-гендиректор росси...
Интернет-сериал «Завод» в вертикальном формате впервые представят в рамках Недели уральского кино ...
Актриса напомнила критикам о том, что сериалы «Властелин колец: Кольца власти» и «Дом дракона» расск...
Московский театр Олега Табакова (ТОТ) намерен в следующем году представить в Херсонес...
Музыкальный критик и телеведущий выразил уверенность в том, что актриса не подходит для работы в м...
Основатель кинокомпаний «Централ партнершип» и «Марс медиа» Рубен Дишдишян и экс-гендиректор росси...
Сегодня на полях VII Восточного экономического форума в рамках Форума креативного бизнеса состояла...
Юбилейный V Международный фестиваль современного искусства Artlife fest пройдет в Центральном выст...
Московский театр «Et Cetera» под руководством народного артиста РСФСР Александра Каля...
Японский кинематографист скончался в возрасте 68 лет от длительного онкологического заболевания, с...
Депутат Госдумы прокомментировала «Подъему» планы воссоздать игру умерших актеров с помощью DеepFa...
Роликом по сериалу режиссера Александра Молочникова поделился в соцсетях онлайн-кинотеатр «Кинопоиск...
Онлайн-кинотеатр Netflix продемонстрировал дебютный ролик по военной драме, в основу которой лег сюж...
Пятерых советских актеров планируют «воскресить» с помощью технологии DeеpFakе, заявил гендиректор...
Иск группы к местным властям и правоохранителям зарегистрировал Ленинский райсуд Екатеринбурга, пе...
Музыканты выступят в Москве с программой «Классика в Лужниках» в ближайшие выходные. Сейчас идет п...
7 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума меморандум об открытии общественног...
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основатель блокчейн-платформы Polyg...
Фестиваль «Толстой нашего времени» пройдет с 9 по 18 сентября на пяти площадках ВДНХ, сообщается н...
Сентябрь пришел на донскую землю с «Комплиментом». Этого события российские театралы ждали почти дес...
Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 с...
07.09.2022