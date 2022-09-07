На Неделе уральского кино впервые покажут вертикальный интернет-сериал «Завод»

07.09.2022

На Неделе уральского кино впервые покажут вертикальный интернет-сериал «Завод»

Интернет-сериал «Завод» в вертикальном формате впервые представят в рамках Недели уральского кино в Доме кино в Екатеринбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции Уральского регионального центра ТАСС комедийный артист, телеведущий, сценарист, продюсер Андрей Рожков.

«Интернет-сериал „Завод“ <...> это, конечно, эксперимент для нас, <...> мы снимали в вертикальном формате. Нам самим интересно, как это будет выглядеть на большом экране, постарались скомплектовать наш 12-серийный сериал в час времени», — сказал он.

По словам Рожкова, идея сериала пришла во время пандемии.

Фото: Pixabay