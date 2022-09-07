Театр Табакова в 2023 году покажет в Херсонесе спектакль «Страсти по Бумбарашу»

«У нас большие планы гастрольные. Мы начинаем наш сезон здесь, в Санкт-Петербурге. Потом возвращаемся, открываем в нашем театре сезон с двенадцатого числа. Дальше мы играем, и у нас впереди гастроли в Екатеринбург, Киров, Пермь, Казань. И нас пригласили — потому что мы не подвели, — снова пригласили с одним из наших спектаклей в город Херсонес. Это будет для нас большой, огромный выезд, мы привезем туда спектакль „Страсти по Бумбарашу“, где занята вся труппа нашего театра. Это большой, яркий спектакль. Уже сейчас, за год, начинаем готовиться к тому, как это представить на большой сцене», — рассказал Машков.





Спектакль «Страсти по Бумбарашу», созданный по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича, впервые появился в афише театра в 1993 году.





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