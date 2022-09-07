Сергей Соседов раскритиковал новую ведущую «Голоса 60+» Ларису Гузееву

Музыкальный критик и телеведущий выразил уверенность в том, что актриса не подходит для работы в музыкальной программе. Об этом сообщает ОСН.





Новый сезон «Голос 60+» стартовал на Первом канале в минувшие выходные. Его новую ведущую положительно оценили не все зрители и критики. Одним из них стал Сергей Соседов.





По его мнению, Лариса Гузеева «не подходит» для проекта. При этом собеседник издания сказал, что не смотрит «Голос», поскольку он ему не интересен.





Критик подчеркнул, что лучшим ведущим шоу был Дмитрий Нагиев, ушедший в творческий отпуск после десяти лет работы в проекте. С его уходом программа «потеряла очень многое», поскольку Нагиев делал «свое яркое шоу ведущего». Другого человека на его месте даже представить сложно — с приходом нового ведущего «Голос» моментально превращается в другой проект, добавил Соседов.





Ранее на фоне недовольства Ларисой Гузеевой появились сообщения о ее возможном увольнении из шоу. Однако официального подтверждения информации не поступало.





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