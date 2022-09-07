В России организована кинопрокатная компания «Атмосфера кино»

07.09.2022

В России организована кинопрокатная компания «Атмосфера кино»

Основатель кинокомпаний «Централ партнершип» и «Марс медиа» Рубен Дишдишян и экс-гендиректор российского подразделения Universal Pictures International (UPI) Вадим Иванов создали кинопрокатную компанию «Атмосфера кино». Об этом сообщила пресс-служба новой компании.

«Рубен Дишдишян («Марс медиа») и Вадим Иванов (UPI Россия) объявляют о создании новой кинопрокатной компании «Атмосфера кино», — говорится в заявлении.

Первыми релизами дистрибьютора станут анимационный фильм «Щелкунчик и Волшебная флейта» (8 декабря 2022 года), экшн «Мира» (22 декабря 2022 года) и др.

Фото: Pixabay