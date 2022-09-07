Выпускники школ креативных индустрий из Владивостока, Кемерова и Калининграда подписали договоры авторского заказа на полях ВЭФ

Сегодня на полях VII Восточного экономического форума в рамках Форума креативного бизнеса состоялась презентация проектов выпускников и учеников первых школ креативных индустрий, созданных в рамках поручения президента Российской Федерации во Владивостоке, Кемерове и Калининграде.

Михаил Попов из Владивостока, София Крушина из Калининграда и Илья Екимов из Кемерова рассказали о своих проектах и истории их создания.

Модератором секции выступила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, экспертами – сенатор от Республики Тыва Дина Оюн, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, директор Департамента социального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк, заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, вице-президент группы компаний «Михайлов и партнеры», член оргкомитета Детского культурного форума Анатолий Кицура, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Мы хотим сделать нашим отличникам прививку взрослой и серьезной жизни. Ведь, освоив креативные навыки сегодня, завтра они смогут самостоятельно защищать свои проекты на грантовых конкурсах, искать инвесторов, находить и привлекать единомышленников, иными словами – уметь «продавать» свои идеи и доводить их реализацию до конца. А значит, становиться успешными и востребованными на рынке труда», – сказала Ольга Ярилова, открывая презентацию.

И выпускники сумели «продать» свои умения и навыки прямо на ВЭФ. Елена Бронникова сделала предложение о производстве трех анимационных роликов на социальные темы Михаилу Попову из Владивостока. А Анатолий Кицура сделал предложение Софье Крушиной из Калининграда и Илье Екимову из Кемерова разработать Героя Детского культурного форума и макеты сувенирной продукции.

Договоры подписали прямо после секции. По возвращении домой ребята сразу приступят к работе.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» во Владивостоке, Калининграде, Кемерове, Севастополе создаются культурно-образовательные комплексы, включающие филиалы театров, музеев и образовательных организаций, ведущих в области музыкального, хореографического и театрального искусства. Школы креативных индустрий являются структурными подразделениями филиалов Российского государственного института сценических искусств, которые были открыты во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

Все объекты культурно-образовательных комплексов будут введены в эксплуатацию и открыты в 2024 году.

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