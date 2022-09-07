Умер режиссер «Возрождения» Масахиро Кобаяси

Японский кинематографист скончался в возрасте 68 лет от длительного онкологического заболевания, сообщил журнал Variety.





Режиссера не стало 20 августа, однако о его смерти стало широко известно только 7 сентября, отметило издание.





Масахиро Кобаяси начинал карьеру как певец, сценарист телепроектов и фильмов в жанре пинку эйга. Его режиссерский дебют состоялся в 1996 году. Инди-лента «Время закрытия» выиграла главную награду I Международного фестиваля фантастических фильмов в Юбари. Следующие три фильма — Kaizokuban Bootleg Film (1999), «Фильм Нуар» (2000) и «Идущий по снегу» (2001) — были представлены в Каннах.





Международное признание режиссер, сценарист и продюсер получил за фильмы «Избиение» (2005) и «Возрождение» (2007), который удостоился «Золотого леопарда» в Локарно. Свой последний фильм автор выпустил пять лет назад.





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