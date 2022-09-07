Московский театр «Et Cetera» намерен помочь жителям Донбасса

«Еще летом, когда практически весь театр был в отпуске, по решению руководства в Благотворительный фонд Евгения Миронова „Театральные инициативы“ были перечислены средства на восстановление Мариупольского драматического театра. Это не только наш долг, но естественное стремление помочь своим коллегам», — сказал Калягин.





Но, по его словам, финансовой помощью дело не ограничится.





«Артисты нашего театра выразили желание поехать на Донбасс, чтобы выступить с концертной программой. Я это всячески приветствую. Желающих оказалось много, сейчас формируется несколько бригад», — добавил Калягин.





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