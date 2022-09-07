Московский театр «Et Cetera» намерен помочь жителям Донбасса

07.09.2022

Московский театр «Et Cetera» намерен помочь жителям Донбасса

Московский театр «Et Cetera» под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина, открывающий 30-й сезон, поддержит жителей Донбасса. Об этом сообщил худрук театра.

«Еще летом, когда практически весь театр был в отпуске, по решению руководства в Благотворительный фонд Евгения Миронова „Театральные инициативы“ были перечислены средства на восстановление Мариупольского драматического театра. Это не только наш долг, но естественное стремление помочь своим коллегам», — сказал Калягин.

Но, по его словам, финансовой помощью дело не ограничится.

«Артисты нашего театра выразили желание поехать на Донбасс, чтобы выступить с концертной программой. Я это всячески приветствую. Желающих оказалось много, сейчас формируется несколько бригад», — добавил Калягин. 

Фото: Unsplash