Netflix представил тизер военной драмы по Ремарку «На западном фронте без перемен»

События происходят на Западном фронте в период Первой мировой войны. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале сервиса.





Режиссером драмы стал Эдвард Бергер. За адаптацию сценария отвечали Лесли Патерсон и Иен Стокелл.





В онлайн-кинотеатрах лента появится 28 октября.





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