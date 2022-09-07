Netflix представил тизер военной драмы по Ремарку «На западном фронте без перемен»

07.09.2022

Netflix представил тизер военной драмы по Ремарку «На западном фронте без перемен»

Онлайн-кинотеатр Netflix продемонстрировал дебютный ролик по военной драме, в основу которой лег сюжет романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Об этом пишет ФАН.

События происходят на Западном фронте в период Первой мировой войны. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале сервиса.

Режиссером драмы стал Эдвард Бергер. За адаптацию сценария отвечали Лесли Патерсон и Иен Стокелл.

В онлайн-кинотеатрах лента появится 28 октября.

Фото: Pixabay