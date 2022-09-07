В Эрмитаже продлена выставка флорентийской скульптуры

07.09.2022

В Эрмитаже продлена выставка флорентийской скульптуры

В Эрмитаже продлили выставку «Скульптура Флоренции в XV веке». В музее сообщили, что экспозиция продлена до 11 сентября 2022 года, пишет «Культуромания». 

Экспозиция развернута в Пикетном зале Зимнего дворца.

«Успейте увидеть великолепные скульптурные произведения из коллекции Государственного Эрмитажа, многие из которых совсем недавно стали предметом исследований и публикаций, а часть из показанных памятников ранее не экспонировалась», — рассказали в Эрмитаже.


Фото: Pixabay