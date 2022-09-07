В Эрмитаже продлена выставка флорентийской скульптуры

Роликом по сериалу режиссера Александра Молочникова поделился в соцсетях онлайн-кинотеатр «Кинопоиск...
Онлайн-кинотеатр Netflix продемонстрировал дебютный ролик по военной драме, в основу которой лег сюж...
Пятерых советских актеров планируют «воскресить» с помощью технологии DeеpFakе, заявил гендиректор...
Иск группы к местным властям и правоохранителям зарегистрировал Ленинский райсуд Екатеринбурга, пе...
Музыканты выступят в Москве с программой «Классика в Лужниках» в ближайшие выходные. Сейчас идет п...
Роликом по сериалу режиссера Александра Молочникова поделился в соцсетях онлайн-кинотеатр «Кинопоиск...
Онлайн-кинотеатр Netflix продемонстрировал дебютный ролик по военной драме, в основу которой лег сюж...
Пятерых советских актеров планируют «воскресить» с помощью технологии DeеpFakе, заявил гендиректор...
Иск группы к местным властям и правоохранителям зарегистрировал Ленинский райсуд Екатеринбурга, пе...
Музыканты выступят в Москве с программой «Классика в Лужниках» в ближайшие выходные. Сейчас идет п...
7 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума меморандум об открытии общественног...
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основатель блокчейн-платформы Polyg...
Фестиваль «Толстой нашего времени» пройдет с 9 по 18 сентября на пяти площадках ВДНХ, сообщается н...
Сентябрь пришел на донскую землю с «Комплиментом». Этого события российские театралы ждали почти дес...
Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 с...
Выставка с работами выпускников 14 художественных вузов Москвы откроется...
Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии «Москва экономическая. Тайны московс...
Двухсерийную документальную ленту «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут 19 сентября на стриминге ...
На показе музыкальной постановки «Мужчина/Женщина» в Москве побывал режиссер Алексей Учитель, сообща...
Стриминг Start объявил в Telegram-канале об окончании съемок второго сезона мистического драмеди-дет...
Один из основателей бит-квартета признался, как музыканты обманули чиновников, чтобы записать свою...
Режиссер и актер поделился в беседе с РИА Новости своим взглядом на попытки отмены российской культу...
Комментарии к дебютному выпуску пятого сезона музыкального шоу Первого канала появились на неофициал...
Пользователь сети «ВКонтакте» Артур Ходырев, опубликовавший видео про отключение газа в Европе, ра...
Российский певец Shaman сообщил о концертах с шоу-программой «Я русский» в Петербурге...
07.09.2022