В Эрмитаже продлена выставка флорентийской скульптуры

Экспозиция развернута в Пикетном зале Зимнего дворца.





«Успейте увидеть великолепные скульптурные произведения из коллекции Государственного Эрмитажа, многие из которых совсем недавно стали предметом исследований и публикаций, а часть из показанных памятников ранее не экспонировалась», — рассказали в Эрмитаже.









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