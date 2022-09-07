Назначена дата заседания суда по иску Anacondaz из-за отмены концерта

07.09.2022
Иск группы к местным властям и правоохранителям зарегистрировал Ленинский райсуд Екатеринбурга, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.
Заседание пройдет 26 сентября в 11:00. Ответчиками по иску значатся врио начальника полиции по охране общественного порядка екатеринбургского управления МВД РФ Александр Кашигин и департамент общественных связей мэрии столицы Урала.
Как пояснил адвокат музыкантов Алексей Бушмаков, сотрудники полиции и мэрии не согласовали мероприятие, из-за чего участники коллектива понесли материальный убыток. Им пришлось срочно возвращать средства за билеты. Речь идет о несостоявшемся июльском концерте.
Аналогичный иск зарегистрировал Арбитражный суд Пермского края, заседание по которому назначили на 4 октября, говорится в официальном Telegram-канале коллектива.
Ранее музыканты анонсировали концерты на Кипре, в Тель-Авиве и столицах прибалтийских государств, которые планируют дать в октябре.
Фото: Pixabay