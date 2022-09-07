Сергей Шнуров показал видео подготовки «Лужников» к концерту «Ленинграда»

07.09.2022

Сергей Шнуров показал видео подготовки «Лужников» к концерту «Ленинграда»
Музыканты выступят в Москве с программой «Классика в Лужниках» в ближайшие выходные. Сейчас идет подготовка площадки. 

Кадры со стадиона представлены на ютьюб-канале «Сергей Шнуров & Leningrad fans». На них можно увидеть лидера группы, прогуливающегося по полю «Лужников» и наблюдающего за монтажом конструкций.

«Как-то так», — прокомментировал музыкант с улыбкой.

Главный концерт «Ленинграда» 2022 года, рассчитанный на 60 тысяч зрителей, состоится 10 сентября. На сцене вместе с участниками коллектива выступит оркестр «Глобалис». Самый дешевый билет на мероприятие обойдется в 2-3 тысячи рублей, а самый дорогой — в 80 тысяч. Среди вокалистов будут сам Шнуров, Ксения Руденко aka Зоя и Флорида Чантурия. 

Предыдущий живой концерт «Ленинград» дал в 2019 году. Ранее Шнуров говорил, что грядущее выступление не означает возвращения группы к регулярной концертной деятельности.

Фото: Скриншот / YouTube