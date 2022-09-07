Подписан меморандум об открытии общественного пространства Третьяковской галереи во Владивостоке

Общественное пространство Третьяковской галереи откроется в конце 2022 года в историческом здании Дальневосточного морского пароходства по адресу: ул. Алеутская, дом 15. Здесь будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия. Помимо этого, будут открыты Книжная гостиная с изданиями об изобразительном искусстве, пространство для совместной работы с несколькими оборудованными рабочими местами и лаунж-зона.

Новое культурное пространство во Владивостоке будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем расположится постоянный филиал Третьяковской галереи.

Подписанный меморандум является продолжением сотрудничества FESCO и Третьяковской галереи в Приморском крае, которое началось в 2021 году с открытия во Владивостоке интерактивной выставки «Третьяковка в движении», посвященной Павлу Михайловичу Третьякову и коллекции галереи. Также в конце 2021 года FESCO и Третьяковская галерея в рамках проекта «Выставка одного шедевра» показали жителям и гостям столицы Приморья картину Кузьмы Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»). Помимо этого, FESCO оказывает финансовую поддержку совместной магистерской программе Государственной Третьяковской галереи и Дальневосточного федерального университета — «Музейное дело».

Открытие общественного пространства осуществляется благодаря финансовой поддержке транспортной группы «FESCO».

Фото: пресс-служба