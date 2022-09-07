Блокчейн-платформа Polygon займется выпуском NFT «Союзмультфильма»

07.09.2022

Блокчейн-платформа Polygon займется выпуском NFT «Союзмультфильма»

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, основатель блокчейн-платформы Polygon Сандип Найлвал и сооснователь компании OD Business Technologies Group Ольга Грищенко заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о разработке и поддержке NFT-проектов киностудии.

Как заявили в пресс-службе «Союзмультфильма», выпуск первого NFT запланирован на конец 2022 года.

«Крупнейшая мировая блокчейн платформа Polygon, „Союзмультфильм“ и OD Business Technologies Group займутся развитием NFT-проектов старейшей российской киностудии. Соглашение об этом было подписано в ходе VII Восточного экономического форума. Свои подписи в документе поставили основатель Polygon Сандип Найлвал, председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева и CEO, сооснователь ODBT Group Ольга Грищенко», — говорится в сообщении.

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