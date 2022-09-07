Фестиваль «Толстой нашего времени» состоится на ВДНХ с 9 по 18 сентября

07.09.2022

Фестиваль «Толстой нашего времени» состоится на ВДНХ с 9 по 18 сентября

Фестиваль «Толстой нашего времени» пройдет с 9 по 18 сентября на пяти площадках ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы.

«Программа фестиваля „Толстой нашего времени“ объединит ведущих экспертов и молодых талантливых исследователей, известных артистов и экспериментальные театральные коллективы. Гостей ждут паблик-токи, лекции и мастер-классы, чтение повести „Хаджи-Мурат“, спектакль по мотивам повести „Крейцерова соната“ и показ фильма „Живой Толстой“. Первая лекция „Лев Толстой: прозрения и парадоксы“ состоится в пятницу, 9 сентября», — говорится в сообщении.

В субботу в павильоне «Рабочий и колхозница» откроется выставка работ победителей конкурса иллюстраторов «Твой Толстой», пройдет паблик-ток с литературоведом и биографом классика Павлом Басинским на тему «Вечно современный Толстой».

Фото: Unsplash