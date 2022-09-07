Фестиваль нестоличных театров выходит на широкую зрительскую аудиторию

Нет ли лишнего билетика?

Афиша предстоящей театральной недели радует глаз, и невольно задумываешься – а выдержит ли театральный марафон бюджет заядлого театрала? Организаторы фестиваля решили эту проблему одним движением, перенеся фестивальные показы в онлайн. На онлайн платформе Донского казачьего драматического театра работы участников «Комплимента» станут доступны зрителям вне зависимости от расстояний и обстоятельств. Каждый спектакль будет транслироваться на сайте фестиваля в течение 24-х часов, поэтому любители театра смогут смотреть его в удобное время. Можете организовать себе театральный утренник или полуночное представление. Более того, для полноты ощущений можно будет пересмотреть наиболее яркие моменты спектакля. И никто не будет кашлять в третьем ряду и шуршать шоколадной оберткой в десятом.

Голосовать за понравившийся спектакль тоже можно будет в онлайн-режиме. На «муки выбора» будет отведен период с 11 утра 15 сентября по 11 утра 16 сентября. А потом – раздача награды в виде памятной хрустальной капли, в которой отражается жар-птица, символизирующая успех и признание – искренний заслуженный комплимент.

Строгое жюри также тщательно будет вести свою работу. Им предстоит выбрать лучших в нескольких номинациях: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника-сценографа», «Лучший спектакль».

Что дают?

На «Комплименте»-2022 будут показаны фестивальные спектакли из восьми театров России – Рязани, Владимира, Сухума, Донецка, Мичуринска, Рыбинска, Владикавказа и Новочеркасска. Хотелось бы обратить внимание, что шесть из восьми представленных в фестивале театров начали свою деятельность еще в 18-19 веках.

Свой спектакль представит Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы, основанный в 1787 году при содействии поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. В «Комплимент» труппа театра заявила спектакль «Фауст».

Постановкам основанных в 1825 году таких театров как Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской г. Новочеркасска (Казачий драматический театр) и Рыбинский драматический театр отданы еще два дня фестиваля. Донские актеры покажут спектакль «Последняя жертва» по Александру Островскому, а труппа из Рыбинска - постановку по пьесе Юлия Каримова и Олега Шумилина «ФабрикантЪ».

Старейшее учреждение культуры Владимирской области - Владимирский Академический Областной Драматический Театр, основанное в 1848 году благодаря артисту Ивану Лаврову представит на зрительский суд свой спектакль «По ту сторону Дона» по мотивам романа Михаила Шолохова «Поднятая целина».

Старейший драматический театр на Северном Кавказе - Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский театр имени Евгения Вахтангова - открылся 15 апреля 1871 года. Труппа откроет фестиваль «Комплименте» постановкой «Лес», по Островскому.

И еще один уроженец 19 века – построенный на деньги купцов в 1897 году Мичуринский драматический театр - подготовил спектакль «С любимыми не расставайтесь», Александра Володина.

Наравне с представителями русского традиционного театра в «Комплименте» будут показывать свое мастерство и коллективы относительно молодых, по сравнению с вышеперечисленными, театров из Сухума и Донецка. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера решил показать российскому зрителю «Кровавую свадьбу», по произведениям Федерико Гарсии Лорки. А Донецкий республиканский академический молодежный театр представит свою интерпретацию лесковского «Левши».

В целом, у театралов впереди великолепная неделя театрального искусства!

- Фестиваль «Комплимент» объединяет лучшие постановки профессиональных драматических репертуарных театров нестоличных городов России и зарубежья, - отмечает первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Предложенный виртуальный формат только расширит зрительскую аудиторию этого прекрасного театрального события.

Фото: Unsplash