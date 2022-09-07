Спецпоказы фильмов «Я шагаю по Москве» и «Москва слезам не верит» пройдут в Москве 10–11 сентября

«В сентябре телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», собравший лучшие фильмы советского и российского кинематографа, отмечает два года в эфире. В честь дня рождения и в рамках празднования 875-летия Москвы телеканал приглашает зрителей на концерт «Музыка кино» и показы культовых картин — «Москва слезам не верит» и «Я шагаю по Москве», — рассказали в пресс-службе.





Представители телеканала уточнили, что спецпоказы пройдут 10 и 11 сентября в кинотеатрах под открытым небом на 20 площадках Москвы, включая парк «Бригантина», сквер у Гольяновского пруда, сквер по улице Хачатуряна, на площади Славы, улицах Митинская, Матвеевская и других.





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