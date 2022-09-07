В парке «Зарядье» начнет работать выставка с работами выпускников 14 вузов

07.09.2022

В парке «Зарядье» начнет работать выставка с работами выпускников 14 вузов

Выставка с работами выпускников 14 художественных вузов Москвы откроется 10 сентября в парке «Зарядье». Экспозиция пройдет в рамках нового проекта «Выпуск-2022», сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

«Междисциплинарная выставка покажет различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция объединит живопись и графику, скульптуру и книжную иллюстрацию, керамику, стекло, текстиль, сценографию, продуктовый, fashion- и гейм-дизайн, видеоарт», — рассказал собеседник агентства.

Экспонаты — дипломные работы 2022 года, отобранные кураторской командой «Зарядья» совместно с представителями вузов.

Экспозиция разместится в трех пространствах парка «Зарядье»: гости смогут увидеть более 470 работ 171 автора.

Фото: сайт «Зарядья»