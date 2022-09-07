В парке «Зарядье» начнет работать выставка с работами выпускников 14 вузов

Сентябрь пришел на донскую землю с «Комплиментом». Этого события российские театралы ждали почти д...
Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 с...
Выставка с работами выпускников 14 художественных вузов Москвы откроется...
Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии «Москва экономическая. Тайны московс...
Двухсерийную документальную ленту «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут 19 сентября на стриминге ...
Сентябрь пришел на донскую землю с «Комплиментом». Этого события российские театралы ждали почти д...
Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 с...
Выставка с работами выпускников 14 художественных вузов Москвы откроется...
Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии «Москва экономическая. Тайны московс...
Двухсерийную документальную ленту «Джонни против Эмбер: Суд в США» покажут 19 сентября на стриминге ...
На показе музыкальной постановки «Мужчина/Женщина» в Москве побывал режиссер Алексей Учитель, сообща...
Стриминг Start объявил в Telegram-канале об окончании съемок второго сезона мистического драмеди-дет...
Один из основателей бит-квартета признался, как музыканты обманули чиновников, чтобы записать свою...
Режиссер и актер поделился в беседе с РИА Новости своим взглядом на попытки отмены российской культу...
Комментарии к дебютному выпуску пятого сезона музыкального шоу Первого канала появились на неофициал...
Пользователь сети «ВКонтакте» Артур Ходырев, опубликовавший видео про отключение газа в Европе, ра...
Российский певец Shaman сообщил о концертах с шоу-программой «Я русский» в Петербурге...
В Москве, Казани и Астрахани 5 сентября начались Дни культуры Казахстана в России. Об этом сообщает ...
Премьера нового сериала с Денисом Прытковым в главной роли состоится в конце сентября, сообщается ...
Композиция Atopos и клип на нее, который комментаторы назвали «грибным», появились на ютьюб-канале...
В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля начала работать в...
<div>Первые студенты из Красноярска, проходившие бесплатно подготовку на базе Санкт-Петербургс...
Актриса и певица Юлия Проскурякова рассказала подписчикам в соцсетях о радостном событии — скором ...
Рэпер Василий Вакуленко в обозримом будущем не планирует издавать новые пластинки под ником Баста. О...
Памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву отк...
07.09.2022