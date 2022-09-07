В парке «Зарядье» начнет работать выставка с работами выпускников 14 вузов

Спецпоказы фильмов «Я шагаю по Москве» и «Москва слезам не верит» пройдут в Москве 10-11 сентября

Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в честь второй годовщины с начала вещания проведет 10 и 11 с...