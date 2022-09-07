В День города проведут серию экскурсий «Москва экономическая. Тайны московских улиц»

07.09.2022

В День города проведут серию экскурсий «Москва экономическая. Тайны московских улиц»

Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии «Москва экономическая. Тайны московских улиц», которые состоятся в рамках празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

«Москва — один из крупнейших экономических центров мира. Наиболее значимые события, происходившие в экономике города, оказали серьезное влияние на его облик и архитектуру. В дни празднования 875-летия Москвы мы организуем для жителей и гостей столицы серию пешеходных экскурсий, которые позволят увидеть историю развития города через призму важнейших экономических событий», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что проводниками по улицам Москвы станут известные столичные гиды.

Фото: Pixabay