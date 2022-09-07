Экс-партнер Юлии Пересильд с дочерьми посетил премьеру ее спектакля

07.09.2022

Экс-партнер Юлии Пересильд с дочерьми посетил премьеру ее спектакля
На показе музыкальной постановки «Мужчина/Женщина» в Москве побывал режиссер Алексей Учителей, сообщает Wmj.ru.

Премьера спектакля Юлии Пересильд и дуэта Zero People состоялась в Театре на Бронной в День благотворительности. Часть средств от продажи билетов поступит в благотворительный фонд «Галчонок», поддерживающий детей и молодежь с поражениями ЦНС. 

Главные роли исполнили Пересильд, впервые поставившая музыкальный спектакль, и вокалист Zero People Александр Красовицкий, дебютировавший как актер. Также в постановке задействованы клавишник группы Александр Заранкин и Александр Гулин. 

Поздравить бывшую гражданскую супругу с премьерой пришел Алексей Учителей, а также их дочери Анна и Мария. Среди гостей были худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, актриса Марина Александрова и др., отметило издание.

Фото: Pixabay