Зрители обрушились с критикой на новый сезон «Голоса 60+»

Комментарии к дебютному выпуску пятого сезона музыкального шоу Первого канала появились на неофициальной странице любителей проекта во «ВКонтакте».





К настоящему моменту вышел первый выпуск слепых прослушиваний, когда участники выступают перед наставниками, которые их слышат, но не видят. Он собрал массу комментариев о замене ведущего, новом составе наставников и участниках.





Основные споры вызвала замена ведущего Дмитрия Нагиева на Ларису Гузееву. Многие требовали вернуть шоумена, без которого «это уже не "Голос", а "Давай поженимся 60+"». Зрители отмечали его харизму и чувство юмора. Один из пользователей заявил, что «на Нагиеве все держится». Отмечалось, что без привычного ведущего пропало желание смотреть шоу.





Вместе с тем пользователи отмечали, что к Гузеевой «надо привыкнуть». Одна из зрительниц посчитала, что экс-ведущая «Давай поженимся» «органично влилась» в «Голос 60+». Другой комментатор подчеркнул, что у Гузеевой тоже есть и харизма, и чувство юмора. Кроме того, она ведет шоу «без перетягивания внимания на себя».





Ларисе Гузеевой дали несколько советов: «не так явно читать текст и микрофон держать желательно прямо», сменить имиджмейкера и мешковатые наряды, в которых увидели «сплошную безвкусицу и напоминание, что она с Урала».





Комментаторы потребовали строже подходить к отбору участников. По их мнению, до слепых прослушиваний допустили слабых исполнителей. На этом фоне зрители не исключили, что «Голос 60+» и основной проект могут закрыть.





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