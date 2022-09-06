Автор раскрыл цели ролика о замерзающем без российского газа ЕС

06.09.2022
Пользователь «Вконтакте» Артур Ходырев, опубликовавший в соцсети видео про отключение газа в Европе, рассказал «Фонтанке» о создании ролика.
Видео с подписью «Европейской энергетической политике посвящается» появилось утром 6 сентября. На момент написания заметки оно набрало более 7 тысяч просмотров.
«Фонтанка
» назвала автором ролика петербургского журналиста Артура Ходырева, который заявил, что создал видео совместно с коллегой Иваном Киреевым по «личной инициативе». Он подчеркнул, что им не платили за работу.
Причиной создания ролика Ходырев назвал «абсурдную и противоречащую здравому смыслу» ситуацию вокруг «Газпрома», трубопровода Nord Stream и Европы, которая вызывает у него смех. Целью он назвал «сам ролик».
По мнению автора, видео стало «метафорой народного отношения к происходящему в контексте европейского газового самоубийства».
Мнение посмотревших видео пользователей оценить сложно, поскольку его комментирование отключено. Ролик набрал 13 лайков. В нем представлены фото и видео газовой инфраструктуры, а также зимние виды европейских городов. Кадры сопровождает песня «А зима будет большая» Варвары Визбор.
Фото: Pixabay