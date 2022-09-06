ТНТ анонсировал медицинскую драмеди от Иды Галич «Капельник»

06.09.2022

ТНТ анонсировал медицинскую драмеди от Иды Галич «Капельник»
Премьера нового сериала с Денисом Прытковым в главной роли состоится в конце сентября, сообщается на сайте телеканала.

Шоу рассказывает об анестезиологе-реаниматологе Ване, который в поисках крупной суммы соглашается незаконно помогать состоятельным людям. Девушка врача умерла от передозировки, после чего ее мать оказалась парализованной. Ваня хочет собрать деньги на операцию, потому и берется за работу «капельником». Он откачивает богачей и знаменитостей, перебравших с алкоголем или запрещенными веществами.

Идея драматической комедии принадлежит Иде Галич. Режиссер — Илья Аксенов. Сценарий разработали Александр Носков и Иван Барабанов. В касте — Сергей Лавыгин, Анастасия Резник, Мария Фурина, Сергей Степин и др.

Первый эпизод «Капельника» выйдет 19 сентября в 21:00. Получит ли сериал продолжение, пока не сообщается.

Фото: Pixabay