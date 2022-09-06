ТНТ анонсировал медицинскую драмеди от Иды Галич «Капельник»

Пользователь сети «ВКонтакте» Артур Ходырев, опубликовавший видео про отключение газа в Европе, ра...
Российский певец Shaman сообщил о концертах с шоу-программой «Я русский» в Петербурге...
В Москве, Казани и Астрахани 5 сентября начались Дни культуры Казахстана в России. Об этом сообщает ...
Премьера нового сериала с Денисом Прытковым в главной роли состоится в конце сентября, сообщается ...
Композиция Atopos и клип на нее, который комментаторы назвали «грибным», появились на ютьюб-канале...
Пользователь сети «ВКонтакте» Артур Ходырев, опубликовавший видео про отключение газа в Европе, ра...
Российский певец Shaman сообщил о концертах с шоу-программой «Я русский» в Петербурге...
В Москве, Казани и Астрахани 5 сентября начались Дни культуры Казахстана в России. Об этом сообщает ...
Премьера нового сериала с Денисом Прытковым в главной роли состоится в конце сентября, сообщается ...
Композиция Atopos и клип на нее, который комментаторы назвали «грибным», появились на ютьюб-канале...
В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля начала работать в...
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Актриса и певица Юлия Проскурякова рассказала подписчикам в соцсетях о радостном событии — скором ...
Рэпер Василий Вакуленко в обозримом будущем не планирует издавать новые пластинки под ником Баста. О...
Памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву отк...
Строительство нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камал...
До 2024 года будет создано, отремонтировано и оснащено оборудованием более 730 объектов, сообщила за...
Международный фестиваль нестоличных театров «Комплимент», на котором покажут свои спектакли нестолич...
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Актриса и режиссер Юлия Пересильд представила свой первый музыкальный спектакль «Мужчина/Женщина» ...
Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео дос...
«Литфонд» выставит на торги одно из самых дорогих изданий русского авангарда — альбом...
На сборе труппы в день открытия нового сезона Вахтанговского театра он выступил против того, чтобы...
Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный ответил в Telegram на заявление Светлан...
06.09.2022