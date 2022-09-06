Бьорк выпустила дебютный сингл с первого за пять лет альбома Fossora

Композиция Atopos и клип на нее, который комментаторы назвали «грибным», появились на ютьюб-канале исландской певицы.





Трек предваряет выход новой пластинки Fossora, запланированный на 30 сентября.





Певица назвала образ, в котором появляется в клипе и на обложке альбома, «лесной феей». В атмосферном видео Бьорк предстала в нарядах от Burberry и Vanessa Bon, аксессуарах и туфлях Daniel Del Core, а также кольцах для ногтей Hugo Kreit. Снявшиеся в ролике музыканты и ди-джей тоже одеты в необычные костюмы. Визуал клипа отсылает к царству грибов, растениям и корням деревьев.





Режиссером клипа на песню Atopos выступил фотограф и видеограф Видар Логи, известный по работе с журналами Interview и Vogue, Национальным театром Исландии и Английской оперой. Продюсированием занималась Сара Нассим, за графику и визуальные эффекты отвечали Адриан Роджерс и Джоанна Пихлер. Креативным директором выступила Бьорк.





Последний на сегодня альбом исполнительницы «Утопия» вышел в 2017 году.





Фото: кадр из клипа Atopos