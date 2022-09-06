Супруга Игоря Николаева поделилась долгожданной новостью

Актриса и певица Юлия Проскурякова рассказала подписчикам в соцсетях о радостном событии — скором выходе короткометражки «Азбука Морзе» с ее участием.





«Мы получили прокатное удостоверение для нашего короткого метра. Очень счастливы и планируем премьеру на конец сентября», — говорится в посте 40-летней артистки.





В конце августа она поделилась трейлером короткометражной картины, в которой сыграла жесткую и решительную бизнес-леди.





По словам исполнительницы главной роли, фильм посвящен «нужной, актуальной теме». Судя по трейлеру, речь идет об абортах. Проскурякова отметила, что в истории есть сюрпризы и открытия, и предложила дождаться выхода короткого метра.





Вместе с Проскуряковой в проекте задействованы Елена Бурханова-Калинина, Дмитрий Коптев и Аврора Гахраманова. «Азбуку Морзе» сняла Оксана Харламова по рассказу православного детского писателя Вячеслава Брэйера.





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