Баста не будет радовать поклонников новыми альбомами

Рэпер Василий Вакуленко в обозримом будущем не планирует издавать новые пластинки под ником Баста. Об этом он заявил в ютьюб-шоу Main Event Podcast.





В беседе с ведущим Гогой Дзгоевым он подтвердил отказ от выпуска альбомов. При этом Баста анонсировал выход синглов, которые будут доступны этой осенью.





Рэп-исполнитель пояснил, почему в настоящее время предпочитает альбомам синглы: «Это тяжеловато все». По его словам, в синглах можно «избегать стилистических рамок» и постоянно экспериментировать, впадая из одной крайности в другую.





«Хотя мне на них [рамки] всегда было плевать, но все равно альбом — это целостная конструкция», — сказал он.





При этом артист анонсировал выход новых пластинок Ноггано и Gorilla Zippo. Под первым псевдонимом Вакуленко выпускает треки с 2007 года. Второй проект — электронная группа с его же участием, существующая с 2020 года. Осенью пластинки должны быть готовы, отметил собеседник. Под ником Баста Василий Вакуленко выпускает более лирические композиции.





Фото: скриншот / ютьюб