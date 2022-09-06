На Дальнем Востоке создадут новые и отремонтируют существующие учреждения культуры

До 2024 года будет создано, отремонтировано и оснащено оборудованием более 730 объектов, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на ВЭФ.





По ее словам, для улучшения качества жизни жителей ДВ и Севера совместно с регионами ведется большая работа в рамках нацпроекта «Культура». Среди создающихся объектов она отметила культурно-образовательный комплекс во Владивостоке, где открываются филиалы Третьяковки, РГИСИ, МГАХ и др.





Ольга Ярилова напомнила, что Приморская сцена Мариинки уже показала качество балетных и оперных постановок. Филиалы МГАХ и ЦМШ приступили к обучению более 100 детей, а в филиале РГИСИ запустилась первая школа креативных индустрий в ДФО, где учатся почти 200 человек.





«Я уверена, что все эти меры уже в скором будущем сформируют имидж Дальнего Востока и Арктики как территории возможностей и места, куда стремятся приехать и жить», — подчеркнула она.





Также замминистра представила меры по развитию креативного потенциала. На сегодня 345 творческих и управленческих работников культуры ДВ проходят переподготовку по программам креативного предпринимательства.





В этом году открываются Школы креативных индустрий в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, Амурской области, где 420 детей будут осваивать 3D-графику, анимацию, саунд-дизайн, звукорежиссуру и др. В 2023 году ШКИ появятся в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае.





На базе ДвГИИ (Владивосток), ХГИКа (Хабаровск) и ВСГИКа (Улан-Удэ) создаются центры прототипирования, где желающие смогут изготовить прототип или малую партию украшений, посуды, плитки, предметов интерьера и др., также аудиовизуальные продукты.





Совместно со ВШЭ разрабатываются концепции и мастер-планы городских креативных пространств, одно из которых появится в Архангельске. Для поиска инвесторов подобными проектами Минкультуры РФ разрабатывает онлайн-платформу «Культурную карта 360». Она будет включать маркетплейс российских брендов, данные об образовательных мероприятиях, акселератор креативных проектов. Проект планируется запустить к концу 2023 года.





«Наша цель — обеспечить поддержкой всю цепочку создания креативного продукта. На это должны ориентироваться и региональные власти», — подчеркнула Ольга Ярилова.





Фото: Минкультуры РФ