Дебютировал тизер экранизации «На Западном фронте без перемен»

06.09.2022

Дебютировал тизер экранизации «На Западном фронте без перемен»
Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео доступно на ютьюб-канале сервиса.

События разворачиваются на Западном фронте в Первую мировую войну. Для молодого немецкого солдата Пауля и его фронтовых товарищей, ушедших добровольцами и столкнувшихся с ужасами войны, эйфория сменяется страхом и отчаянием. 

Антивоенную драму снял немецкий режиссер Эдвард Бергер. Над адаптацией сценария работали Лесли Паттерсон и Иан Стокелл. В ролях — Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Дэвид Штризов, Даниэль Брюль, также выступивший продюсером проекта.

Фильм выйдет в избранных кинотеатрах и на Netflix 28 октября.

Роман Im Westen nichts Neues Э.М. Ремарка вышел в газетной версии в 1928 году. Через год появилось первое книжное издание. В предисловии автор отмечает, что книга является попыткой рассказать о поколении, погубленном войной.

Фото: кадр из тизера «На Западном фронте без перемен»