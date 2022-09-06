Дебютировал тизер экранизации «На Западном фронте без перемен»

Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео доступно на ютьюб-канале сервиса.





События разворачиваются на Западном фронте в Первую мировую войну. Для молодого немецкого солдата Пауля и его фронтовых товарищей, ушедших добровольцами и столкнувшихся с ужасами войны, эйфория сменяется страхом и отчаянием.





Антивоенную драму снял немецкий режиссер Эдвард Бергер. Над адаптацией сценария работали Лесли Паттерсон и Иан Стокелл. В ролях — Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух, Антон фон Люк, Дэвид Штризов, Даниэль Брюль, также выступивший продюсером проекта.





Фильм выйдет в избранных кинотеатрах и на Netflix 28 октября.





Роман Im Westen nichts Neues Э.М. Ремарка вышел в газетной версии в 1928 году. Через год появилось первое книжное издание. В предисловии автор отмечает, что книга является попыткой рассказать о поколении, погубленном войной.





Фото: кадр из тизера «На Западном фронте без перемен»



