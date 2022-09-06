Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок выступил на открытии 102-го сезона

На сборе труппы в день открытия нового сезона Вахтанговского театра он выступил против того, чтобы «какие-то люди» решали, что играть на сценах театров. Об этом сообщил «МК».





По информации издания, Кирилл Крок обратился к «каким-то людям», которые «почему-то решили, что они могут диктовать театрам, что им можно играть, а что нужно снимать с репертуара». Он не назвал ни имен, ни наименований учреждений, которые имел в виду.





«Мы сами будем решать, какие спектакли нам играть», — сказал директор, не уточнив, кто конкретно несет ответственность за эти вопросы в театре. Также он не объяснил, как вахтанговцы принимают подобные решения.





Кирилл Крок возглавляет Театр Евгения Вахтангова с 2010 года. Ранее в этом году учреждение покинул худрук Римас Туминас.





6 сентября театр открыл новый сезон. По информации на сайте учреждения, на шести сценах к работе над новыми постановками приступят 12 режиссеров, в том числе Юрий Бутусов, Светлана Землякова, Олег Долин и др. Одним из главных проектов станет открытие Дома-музея Вахтангова во Владикавказе, который в настоящее время находится в стадии чистовой отделки.





Фото: Pixabay