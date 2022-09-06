Лучшим артистом отечественной эстрады выбрали Григория Лепса

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный ответил в Telegram на заявление Светланы Лободы, назвавшей себя артисткой № 1 в России.





Гендиректор Большого Московского цирка опубликовал в своем канале опрос.





«А кто для вас № 1 на российской эстраде? Голосуйте или пишите свой вариант», — обратился он к подписчикам.





На момент написания заметки в голосовании приняли участие более 1700 человек. Больше всего голосов набрал Григорий Лепс (36%). На втором месте оказалась группа «Руки вверх» (20%). Третью и четвертую строчки с небольшим отрывом заняли «Ленинград» (11%) и Баста (10%). Также в списке значились Дима Билан (7%), Сергей Лазарев (6%), Стас Михайлов (2%).





Примадонна и король отечественной эстрады оказались среди аутсайлеров: Алла Пугачева набрала 4%, а Филипп Киркоров — 3%. Наименьшее число голосов оказалось у Светланы Лободы (1%).





В комментариях пользователи предлагали свои варианты: «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN, Льва Лещенко, Акима Апачева, Анну Герман, «Землян» и др.





На канал Запашного подписаны более 37 тысяч человек.





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