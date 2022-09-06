Певец Shaman анонсировал большие концерты с шоу-программой «Я русский» в Петербурге и Москве

06.09.2022

Певец Shaman анонсировал большие концерты с шоу-программой «Я русский» в Петербурге и Москве

Российский певец Shaman сообщил о концертах с шоу-программой «Я русский» в Петербурге и Москве. Столичные концерты пройдут для зрителей в 2023 году, пишет ФАН.

«Родные, тур по России продолжается! В ближайшие месяцы мы увидимся во многих городах нашей огромной страны, но уже в марте 2023 года вас ждет премьера нового шоу «Я русский», — объявил артист в личном Telegram-канале.

Shaman стал популярен после своего клипа и песни «Я русский». 

Фото: Unsplash