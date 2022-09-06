В Москве сейчас проходят Дни культуры Казахстана

06.09.2022

В Москве сейчас проходят Дни культуры Казахстана

В Москве, Казани и Астрахани 5 сентября начались Дни культуры Казахстана в России. Об этом сообщает «Культуромания». 

Проект реализует Росконцерт при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана и Министерства культуры России, передает пресс-служба ведомства.

В рамках Дней Казахстана проходят концерты Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, мастеров искусств Республики Казахстан. Мероприятие проводится с целью укрепления и поддержания дружественного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Казахстаном.

Фото: Unsplash