В Москве сейчас проходят Дни культуры Казахстана

Проект реализует Росконцерт при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана и Министерства культуры России, передает пресс-служба ведомства.





В рамках Дней Казахстана проходят концерты Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, мастеров искусств Республики Казахстан. Мероприятие проводится с целью укрепления и поддержания дружественного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Казахстаном.





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