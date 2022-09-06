Выставка журналов Серебряного века пройдет в ГМИРЛИ с 6 сентября по 4 декабря

06.09.2022

Выставка журналов Серебряного века пройдет в ГМИРЛИ с 6 сентября по 4 декабря

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля начала работать выставка «От «Мира искусства» к «Аполлону»: журналы «личной свободы», пишет РИА Новости.

Экспозиция посвящена трем крупнейшим модернистским изданиям Серебряного века: «Миру искусства», «Золотому руну» и «Аполлону».

Появление этих изданий тесно связано со становлением модерна, поиском  новых эстетических идеалов, философских ориентиров на сломе эпох. На выставке можно увидеть сами журналы, узнать о судьбах авторов и издателей и посмотреть на произведения искусства, созданные художниками рубежа XIX-XX веков.

На их страницах находили отражение новые веяния в живописи, поэзии, философии.

Оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.

Фото: Государственный литературный музей