Музыкальный редактор из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»

Главную американскую награду в сфере телевидения присудили за работу над музыкой к сериалу «Очень странные дела», сообщила она в соцсетях.





Уроженка Воронежа, работающая в Голливуде, получила престижную премию в номинации «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». По ее словам, награда досталась ей именно за «монтаж музыки».





Академия телевидения США отметила работу Гликсон над музыкальным сопровождением четвертого сезона The Strange Thing, который стал предпоследним. Шоураннерами проекта выступают братья Даффер. Сай-фай и хоррор-драма выходит на «Нетфликсе».





Гликсон окончила Музколледж имени Ростроповичей в Воронеже и Музколледж Беркли в США. По завершении учебы она работала с музыкальным редактором Ником Соутом («Блондинка в законе»). В списке проектов с ее участием в качестве кинокомпозитора и музредактора значатся «Звезда родилась», «Джокер». Сейчас она трудится со звукорежиссером «Списка Шиндлера» Энди Нельсоном.





Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»