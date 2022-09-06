В Петербурге бесплатно подготовили первых региональных специалистов киноиндустрии

«Кинокомпания «Триикс Медиа» организовала бесплатное обучение специалистов киноиндустрии на базе факультета дополнительного образования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с проведением практических занятий на наших съемочных площадках. Это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации. Первый набор студентов, четырнадцать человек из Красноярска, завершил обучение по двум направлениям: «Режиссура» и «Локации», — сказал Щеглов.





По его словам, эти специалисты наиболее востребованы в Красноярском крае, где в августе было открыто дочернее предприятие кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа».





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