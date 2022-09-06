Строительство нового здания татарского театра в Казани намерены начать не позже 2023 года

Строительство нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камал...
До 2024 года будет создано, отремонтировано и оснащено оборудованием более 730 объектов, сообщила за...
Международный фестиваль нестоличных театров «Комплимент», на котором покажут свои спектакли нестолич...
Свердловский государственный академический театр драмы собирается представить премьеры по романам ...
Федеральные музеи, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московско...
Строительство нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камал...
До 2024 года будет создано, отремонтировано и оснащено оборудованием более 730 объектов, сообщила за...
Международный фестиваль нестоличных театров «Комплимент», на котором покажут свои спектакли нестолич...
Свердловский государственный академический театр драмы собирается представить премьеры по романам ...
Федеральные музеи, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московско...
Актриса и режиссер Юлия Пересильд представила свой первый музыкальный спектакль «Мужчина/Женщина» ...
Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео досту...
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Четвертый фестиваль национальных театров России «Театральная осень» открылся в понедельник в Академи...
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Первый канал планирует заменить новую ведущую популярной музыкальной передачи, сообщил портал Solenk...
06.09.2022