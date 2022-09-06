Строительство нового здания татарского театра в Казани намерены начать не позже 2023 года

06.09.2022

Строительство нового здания татарского театра в Казани намерены начать не позже 2023 года

Строительство нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала (ТГАТ) в Казани начнется не позже 2023 года, сообщил ТАСС глава Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы должны получить проектную документацию. После того как проект будет, мы должны пройти экспертизу. Если в этом году не успеем, значит на следующий год железобетонно [начнем строительство]. Объект уникальный, его нельзя начинать без проработки и хорошей документации... Мы быстро построим, главное — пусть документация будет», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что над проектом нового здания будет работать консорциум архитекторов из России, Японии и Германии.

Фото: Unsplash