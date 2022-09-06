Нестоличные театры РФ и зарубежья покажут спектакли на фестивале в Ростовской области

«С 8 по 16 сентября в Донском театре драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской г. Новочеркасска пройдет Международный фестиваль нестоличных театров „Комплимент“ в онлайн-формате», — говорится в сообщении.





На онлайн-платформе будут показаны спектакли из Рязани, Владимира, Сухума, Донецка, Мичуринска, Рыбинска, Владикавказа и Новочеркасска, которые прошли отбор из двадцати двух представленных заявок.





Фото: Unsplash