Нестоличные театры РФ и зарубежья покажут спектакли на фестивале в Ростовской области

06.09.2022

Нестоличные театры РФ и зарубежья покажут спектакли на фестивале в Ростовской области

Международный фестиваль нестоличных театров «Комплимент», на котором покажут свои спектакли нестоличные театры России и зарубежья, пройдет в Новочеркасске в Ростовской области с 8 по 16 сентября. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

«С 8 по 16 сентября в Донском театре драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской г. Новочеркасска пройдет Международный фестиваль нестоличных театров „Комплимент“ в онлайн-формате», — говорится в сообщении.

На онлайн-платформе будут показаны спектакли из Рязани, Владимира, Сухума, Донецка, Мичуринска, Рыбинска, Владикавказа и Новочеркасска, которые прошли отбор из двадцати двух представленных заявок. 

Фото: Unsplash