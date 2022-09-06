Свердловский театр драмы покажет до нового года премьеры «Ночь нежна» и «Анна Каренина»

Об этом сообщил на пресс-конференции Уральского регионального центра ТАСС генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев.





«До новогодней премьеры у нас еще две — <...> „Ночь нежна“ по Фицджеральду, спектакль очень многофигурный, многоплановый. <...> В конце октября у нас премьера „Анна Каренина“. Ее в традиционном виде сейчас вряд ли кто-то будет ставить с полным набором одежды XIX века, с какими-то интерьерами, сменами павильонов, поэтому там достаточно любопытная задумка, <...> скажу только то, что постановкой спектакля занимается [режиссер-постановщик] Михаил Заец», — сказал он.





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