Свердловский театр драмы покажет до нового года премьеры «Ночь нежна» и «Анна Каренина»

06.09.2022

Свердловский театр драмы покажет до нового года премьеры «Ночь нежна» и «Анна Каренина»

Свердловский государственный академический театр драмы собирается представить премьеры по романам «Ночь нежна» Фрэнсиса Фицджеральда и «Анна Каренина» Льва Толстого до конца 2022 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции Уральского регионального центра ТАСС генеральный директор театра драмы Алексей Бадаев.

«До новогодней премьеры у нас еще две — <...> „Ночь нежна“ по Фицджеральду, спектакль очень многофигурный, многоплановый. <...> В конце октября у нас премьера „Анна Каренина“. Ее в традиционном виде сейчас вряд ли кто-то будет ставить с полным набором одежды XIX века, с какими-то интерьерами, сменами павильонов, поэтому там достаточно любопытная задумка, <...> скажу только то, что постановкой спектакля занимается [режиссер-постановщик] Михаил Заец», — сказал он.

Фото: Pixabay