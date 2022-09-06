Федеральные музеи связали увеличение посещаемости с развитием внутреннего туризма

06.09.2022

Федеральные музеи связали увеличение посещаемости с развитием внутреннего туризма

Федеральные музеи, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля и Государственный исторический музей (ГИМ), отмечают рост летней посещаемости в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Опрошенные ТАСС представители музеев в числе возможных причин такой динамики назвали растущий интерес к внутреннему туризму.

«В сравнении с 2021 годом в этом году наблюдается значительный рост посещаемости всех территорий Государственной Третьяковской галереи. Рост посещаемости мы связываем с растущим интересом к внутреннему туризму, с активным продвижением „Пушкинской карты“, по которой более 15 тыс. молодых людей ежемесячно приобретают билеты в Третьяковскую галерею, а также с ростом сервиса и гостеприимства, которые ценятся нашими посетителями», — рассказали агентству в пресс-службе Третьяковской галереи.

Фото: Pixabay