Федеральные музеи связали увеличение посещаемости с развитием внутреннего туризма

Актриса и режиссер Юлия Пересильд представила свой первый музыкальный спектакль «Мужчина/Женщина» ...
Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео дос...
«Литфонд» выставит на торги одно из самых дорогих изданий русского авангарда — альбом...
На сборе труппы в день открытия нового сезона Вахтанговского театра он выступил против того, чтобы...
Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный ответил в Telegram на заявление Светлан...
Актриса и режиссер Юлия Пересильд представила свой первый музыкальный спектакль «Мужчина/Женщина» ...
Netflix показал первый ролик по военной драме, основанной на романе Эриха Марии Ремарка. Видео дос...
«Литфонд» выставит на торги одно из самых дорогих изданий русского авангарда — альбом...
На сборе труппы в день открытия нового сезона Вахтанговского театра он выступил против того, чтобы...
Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный ответил в Telegram на заявление Светлан...
Документальную ленту о папе римском Франциске «В путешествии» (In viaggio) показали вне ко...
Премьерный показ комедийной мелодрамы российского режиссера Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голлив...
Выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова открылась в Пятигорске Ставроп...
Главную американскую награду в сфере телевидения присудили за работу над музыкой к сериалу «Очень ...
Американский миллиардер, основатель компании SpaceX поделился в соцсетях впечатлением от просмотра...
Четвертый фестиваль национальных театров России «Театральная осень» открылся в понедельник в Академи...
Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети» состоялся в Государственном музее политическ...
Нужно дать дорогу молодым талантам, готовым искренне творить на тему Донбасса, заявил собеседник «СП...
6 сентября Никита Михалков открыл учебный год 2022/23 Академии кинематографического и театрального и...
Первый канал планирует заменить новую ведущую популярной музыкальной передачи, сообщил портал Solenk...
Цифровая премьера многосерийного фильма об истории движения декабристов «Союз спасени...
Британский певец Клифф Ричард сообщил о выпуске в ноябре нового рождественского альбо...
Для участия в фестивале было подано 625 заявок из 44 стран. В программу смотра включены 50 работ в п...
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Певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, остановил концерт в Инглвуд...
06.09.2022