В Москве прошла премьера спектакля Юлии Пересильд и Zero People

Премьера постановки, основанной на песнях группы, состоялась при полном зале.





«Это такая редкость, когда в текстах настоящая драматургия. И удивительным образом, когда один куплет поет мужчина, а другой — женщина, вдруг получается диалог», — сказала Пересильд, выступившая режиссером спектакля и сыгравшая в нем главную роль.





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