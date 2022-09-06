В Москве прошла премьера спектакля Юлии Пересильд и Zero People

06.09.2022

В Москве прошла премьера спектакля Юлии Пересильд и Zero People

Актриса и режиссер Юлия Пересильд представила свой первый музыкальный спектакль «Мужчина/Женщина» в Театре на Бронной. Дебютным стало и появление на сцене в качестве актера лидера группы Zero People Александра Красовицкого. Об этом пишет ТАСС. 

Премьера постановки, основанной на песнях группы, состоялась при полном зале.

«Это такая редкость, когда в текстах настоящая драматургия. И удивительным образом, когда один куплет поет мужчина, а другой — женщина, вдруг получается диалог», — сказала Пересильд, выступившая режиссером спектакля и сыгравшая в нем главную роль.

Фото: Pixabay