Илон Маск рассказал про единственного приятного персонажа «Колец власти»

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX поделился в соцсетях впечатлением от просмотра первого сериала по вселенной «Властелина колец» Джона Р.Р. Толкина.





По его мнению, из-за шоу «Властелин колец: Кольца власти» автор эпической саги «переворачивается в гробу». В сериале едва ли не каждый герой-мужчина оказывается «трусом, придурком или и тем и другим», пожаловался предприниматель.





При этом он все-таки выделил единственного приятного персонажа — эльфийку Галадриэль, знакомая зрителям по фильмам Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит». В сериале ее играет Морвет Кларк.





«Только Галадриэль — смелая, умная и милая», — отметил Илон Маск.





Самый дорогой в истории сериал стартовал 2 сентября на стриминге Amazon Prime Video, где появились два эпизода. Всего в первом сезоне восемь серий. «Кольца власти» являются приквелом и спин-оффом трилогий Джексона, который не участвовал в разработке нового шоу. Ранее авторы заявляли, что планируют снять не менее пяти сезонов.





Примечательно, что масштабный фэнтези-проект дебютировал примерно в одно время с конкурентом — сериалом «Дом дракона», рассказывающим предысторию «Игры престолов». Шоу вышло на Netflix 21 августа.





Фото: кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»







