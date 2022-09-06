Альбом Малевича будет выставлен на торги как одно из самых дорогих изданий русского авангарда

«Тираж составил 100 экземпляров. Из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом. Величайшая редкость, пожалуй, одно из самых дорогих русских изданий», — говорится в сообщении.





Книга «Супрематизм. 34 рисунка» издана в конце 1920 года.





«Нарисована и написана книжка была, как подчеркнул автор, в ответ на просьбу учеников», — отмечают в аукционном доме.





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