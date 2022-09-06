Альбом Малевича будет выставлен на торги как одно из самых дорогих изданий русского авангарда

06.09.2022

Альбом Малевича будет выставлен на торги как одно из самых дорогих изданий русского авангарда

«Литфонд» выставит на торги одно из самых дорогих изданий русского авангарда — альбом 1920 года «Супрематизм: 34 рисунка» Казимира Малевича, сообщает сайт аукционного дома.

«Тираж составил 100 экземпляров. Из 14 сохранившихся известных экземпляров — 11 находятся за рубежом. Величайшая редкость, пожалуй, одно из самых дорогих русских изданий», — говорится в сообщении.

Книга «Супрематизм. 34 рисунка» издана в конце 1920 года.

«Нарисована и написана книжка была, как подчеркнул автор, в ответ на просьбу учеников», — отмечают в аукционном доме.

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