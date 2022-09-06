На Венецианском кинофестивале продемонстрировали документальный фильм о папе римском Франциске

06.09.2022

На Венецианском кинофестивале продемонстрировали документальный фильм о папе римском Франциске

Документальную ленту о папе римском Франциске «В путешествии» (In viaggio) показали вне конкурса на 79-м Венецианском кинофестивале. Об этом информирует ТАСС. 

Ее автором выступил итальянский документалист Джанфранко Рози, который, как он сам признался, не является ни верующим, ни католиком.

По словам режиссера, он далек от церкви и Ватикана, и это дало ему определенную свободу при монтаже архивных материалов из зарубежных поездок папы римского, начиная с 2013 года.

«Через портрет человека получился и портрет мира, по которому он ездит. Это как паломничество наоборот, раньше все приезжали в Рим [поклониться святыням], а теперь Папа нас ведет в отдаленные уголки, где есть страдание», — сказал Рози.

Фото: Unsplash