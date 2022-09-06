На Венецианском кинофестивале продемонстрировали документальный фильм о папе римском Франциске

Ее автором выступил итальянский документалист Джанфранко Рози, который, как он сам признался, не является ни верующим, ни католиком.





По словам режиссера, он далек от церкви и Ватикана, и это дало ему определенную свободу при монтаже архивных материалов из зарубежных поездок папы римского, начиная с 2013 года.





«Через портрет человека получился и портрет мира, по которому он ездит. Это как паломничество наоборот, раньше все приезжали в Рим [поклониться святыням], а теперь Папа нас ведет в отдаленные уголки, где есть страдание», — сказал Рози.





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