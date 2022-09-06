В Москве состоялась премьера фильма Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде»

Картина выйдет в широкий прокат 8 сентября, премьеру посетили артист Филипп Киркоров, шоумен Александр Ревва, певица Глюкоза и другие.





Режиссер рассказал, что его картина не является ремейком советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Он пояснил, что два этих фильма просто основаны на одной сюжетной завязке.





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