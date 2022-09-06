Фестиваль национальных театров РФ «Театральная осень» открылся во Владикавказе

Министр культуры Северной Осетии Эдуард Галазов на пресс-конференции, посвященной событию, выразил уверенность, что фестиваль пройдет с успехом:





«Нет никаких сомнений, что фестиваль будет иметь успех у жителей Владикавказа. Одним из показателей является то, что билетов уже нет в продаже».





Как отметила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, фестиваль впервые проходит во Владикавказе.





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