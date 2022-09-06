Фестиваль национальных театров РФ «Театральная осень» открылся во Владикавказе

Четвертый фестиваль национальных театров России «Театральная осень» открылся в понедельник в Академи...
Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети» состоялся в Государственном музее политическ...
Нужно дать дорогу молодым талантам, готовым искренне творить на тему Донбасса, заявил собеседник «СП...
6 сентября Никита Михалков открыл учебный год 2022/23 Академии кинематографического и театрального и...
Первый канал планирует заменить новую ведущую популярной музыкальной передачи, сообщил портал Solenk...
Четвертый фестиваль национальных театров России «Театральная осень» открылся в понедельник в Академи...
Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Дети» состоялся в Государственном музее политическ...
Нужно дать дорогу молодым талантам, готовым искренне творить на тему Донбасса, заявил собеседник «СП...
6 сентября Никита Михалков открыл учебный год 2022/23 Академии кинематографического и театрального и...
Первый канал планирует заменить новую ведущую популярной музыкальной передачи, сообщил портал Solenk...
Цифровая премьера многосерийного фильма об истории движения декабристов «Союз спасени...
Британский певец Клифф Ричард сообщил о выпуске в ноябре нового рождественского альбо...
Для участия в фестивале было подано 625 заявок из 44 стран. В программу смотра включены 50 работ в п...
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Компании «Яндекс» и МТС инвестируют средства в проект мюзикла по мотивам песен группы «Секрет». Разм...
На официальном портале правовых актов размещен проект постановления Прав ......
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06.09.2022