Фестиваль национальных театров РФ «Театральная осень» открылся во Владикавказе

06.09.2022

Фестиваль национальных театров РФ «Театральная осень» открылся во Владикавказе

Четвертый фестиваль национальных театров России «Театральная осень» открылся в понедельник в Академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе, сообщает ТАСС.

Министр культуры Северной Осетии Эдуард Галазов на пресс-конференции, посвященной событию, выразил уверенность, что фестиваль пройдет с успехом:

«Нет никаких сомнений, что фестиваль будет иметь успех у жителей Владикавказа. Одним из показателей является то, что билетов уже нет в продаже».

Как отметила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, фестиваль впервые проходит во Владикавказе.

Фото: Pixabay