Стартовал новый учебный сезон в Академии Никиты Михалкова

6 сентября Никита Михалков открыл учебный год 2022/23 Академии кинематографического и театрального искусства, сообщили в учреждении.





На церемонии 26 слушателей актерской, продюсерской и режиссерской мастерских, прошедшие вступительные испытания и зачисленные по итогам отборов, получили студенческие билеты. Документы вручили кураторы направлений: худрук актерской мастерской Никита Михалков, руководитель продюсерской мастерской Леонид Верещагин, худрук режиссерской Владимир Хотиненко.





Начало учебного года ознаменовала кинематографическая традиция, с которой обычно начинаются съемки: ректор академии Никита Михалков разбил тарелку о штатив легендарной камеры.





В этом году на обучение в учреждении претендовали более 500 человек из 43 городов РФ, ДНР и стран ближнего зарубежья. Для Академии Н.С. Михалкова эта приемная кампания стала восьмой.





Фото: Александр Коньшин с официального сайта Киноакадемии Н.С. Михалкова